Ученые выяснили, с чем связаны нарушения долговременной памяти
Клетки звездчатой формы под названием астроциты помогают мозгу создавать длительные воспоминания. К такому выводу пришли ученые из Института биологических исследований Солка в США.
Ранее считалось, что данные клетки играют в мозге вспомогательную роль.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого проверили навыки обучения и запоминания у лабораторных мышей. Грызуны были разделены на несколько групп. В одной из них были мыши с нарушенными астроцитами.
Первичные результаты показали, что грызуны с нарушениями проявили способности к обучению наравне с обычными. Спустя двое суток они все еще помнили нужную информацию, в том числе при прохождении через лабиринт. Однако спустя две недели и позже показатели изменились. Мыши с дефектом выполняли задания намного хуже обычных мышей.
— После нескольких недель задержки нормальные мыши работали лучше, чем сразу после тренировки, так как их мозг прошел процесс консолидации памяти (переход данных из кратковременной памяти в долговременную — прим. «ВМ»), — рассказал один из авторов исследования Антониу Пинту-Дуарте.
Таким образом, впервые нарушения астроцитов связали с дефектами запоминания информации. В будущем результаты исследования могут помочь в создании методов лечения нарушений, при которых нарушена долговременная память, таких как черепно-мозговая травма или деменция, сообщает портал EurekAlert.
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