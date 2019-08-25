Вперед в прошлое

Здравствуйте! Меня зовут Любовь Четверухина. Здесь мне 18 лет. Очень любила посещать ВДНХ. До сих пор помню сказочный домик, где можно было полакомиться мороженым (жаль, сейчас его нет), аттракционы по доступным ценам. Потом я стала посещать ВДНХ реже.

Фото 2019 Фото: Личный архив

В 1995 году с трехлетней внучкой мы поднялись в салон самолета, а она испугалась и говорит: «Пойдем скорее отсюда, а то улетим»! Здания напротив фонтанов сохранились. Самолеты сейчас тоже есть, но, по-моему, внутрь посетители не заходят. Сейчас восстановили прежнюю красоту, большое спасибо! Но того аромата, того спокойствия прежних лет, думаю, не восстановить.

ЧТОБЫ ПОУЧАСТВОВАТЬ В АКЦИИ НУЖНО:

1. Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены один или с кем-то много лет назад.

2. Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.

3. Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на электронный адрес nedelya@vm.ru, указав свои контактные данные, когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фотографией связана интересная история.

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