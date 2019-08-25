Мумие не поможет

Удивительные результаты показал опрос посетителей сайта «Здоровье Mail.ru». Оказывается, шарлатанские методы лечения, вошедшие в моду в дикие не только для здравоохранения 1990-е годы, по-прежнему весьма популярны.

62 процента интернет-пользователей — а ведь это не бабушки на скамеечке, а продвинутая часть аудитории! — поправляют свое здоровье с помощью БАД и прочего окаменевшего мумие. А 46 процентов покупают различные псевдомедицинские изделия.

Во времена развала СССР и повсеместной разрухи самолечение было вроде как оправдано. На что еще надеяться, когда в аптеках нет лекарств, а в больницах — врачей? Только на самого себя, на личное оздоровление. Люди слушали Кашпировского, ели пророщенные зерна, пили урину и верили, что спасаются от болезней. «Спробуй заячий помет: он ядреный — он проймет», — этот рецепт из сказки Леонида Филатова точно характеризует уровень здравоохранения той эпохи.

Прошли десятилетия, страна изменилась до неузнаваемости, аптеки набиты лекарствами, врачей, по крайней мере в столице, хватает. Но наберите в поисковике: «Купить лечебный браслет в Москве», и получите россыпь предложений. В ассортименте десятки медных браслетов, мужских и женских, с узорами и славянскими символами, на любой вкус и кошелек. Для желающих — браслеты премиум-класса из титана и циркония. Лживые ссылки на научные исследования и мифические рекомендации Минздрава показывают, сколь пользителен для здоровья контакт с медью.

Фото: Скриншот с видео

На этих сайтах словно оказываешься в параллельной реальности. Где нет врачей, но зато турмалиновые трусы помогают при аденоме и головокружениях, возвращают память и потенцию. Где магниты нормализуют давление, постельное белье из овечьей шерсти утихомиривает радикулит и больные суставы, а «египетские цилиндры» лечат вообще все — даже старость. Все эти погремушки объединяет одно: цена, которая в десятки раз выше себестоимости.

Сегодня, когда столько сил и средств направлено на улучшение медицинской помощи горожанам, действует настоящая индустрия обмана. Навязывая свои методы лечения, она еще и выдумывает несуществующие болезни, вроде повсеместного нашествия паразитов, которых надо гнать без промедления, если хотите жить!

Согласно тому же опросу, 5 процентов россиян принципиально игнорируют настоящую медицину. 57 процентов заболевших подбирают себе лекарства сами. 74 процента идут к врачам лишь в тяжелом состоянии. Такие цифры принято объяснять бедами нашего здравоохранения: очередями, нехваткой специалистов и оборудования, коммерциализацией, бездушием персонала. Все это так, и в то же время часть проблем определенно рождается в голове самого пациента.

Лечиться по-настоящему долго, трудно, порой дорого, да и результат гарантируется не всегда. Вера в чудо и халяву, в то, что исцелиться можно быстро и почти что даром, сильнее любых доводов рассудка. Недаром же хитом продаж стала красная нитка из Израиля, которую носят на левом запястье. Да, придется заплатить рублей триста, но зато никакая зараза не пристанет.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»