Необычная коллекция: москвич собирает стадионы и спортивные площадки

Необычная коллекция за долгие годы собралась у москвича Максима Мальца. В какой бы город страны и мира он ни приехал, первым делом едет на местный стадион, ведь он — коллекционер спортивных арен и площадок.

Кто-то спросит: «Как это так, коллекционирует стадионы? Может быть, макеты стадионов или фотографии?» Нет и нет.

Максим собирает визиты на стадионы и полученные там впечатления. У этого странного хобби даже есть официальное труднопроизносимое название. Точнее, два.

Граундхоппинг и граундспоттинг. Они отражают нюансы одного и того же увлечения. Хопперы ходят на стадионы только тогда, когда там проходят матчи (причем на игры не той команды, за которую болеют, а любых других), а споттерам достаточно и пустых стадионов, лишь бы их список пополнялся. К первым себя отнести или ко вторым, Максим еще не решил. Когда он идет на игру на стадион, на котором раньше не был, он грандхоппер. Но и подняться на трибуну пустой спортивной арены Максим Малец тоже не откажется.

— Приезжая в новый город, я первым делом иду на стадион. Не знаю, как объяснить. Это как мания. Если там проходит игра, смотрю с удовольствием, нет — просто покупаю значок клуба.

К слову, именно со значков началось увлечение Максима собирательством стадионов. Одно вылилось из другого. Как большой любитель спорта и романтик от футбола, он начал собирать значки футбольных клубов. Открыл коллекцию символом любимого «Спартака», и пошло-поехало.

Сейчас в «значкогербарии» Максима 800 единиц разного добра. И все сплошь официально выпущенные командами, а не подделки, сляпанные на коленке. Поначалу Максиму и такие годились, но с коллекционерским опытом он понял, что в сообществе спортивных собирателей ценятся подлинники. Ими можно обмениваться и гордиться. Особенно ценны значки небольших клубов. Например, в своем «наборе раритетов» Максим Малец самым дорогим называет символ итальянской футбольной команды «Чезена». И не потому, что значок серебряный, а потому, что славная история клуба, дебютировавшего в серии А в 1973 году и отыгравшего в высшей национальной лиге 11 сезонов, закончилась.

На этой рамке Максим собрал самые редкие значки из 65 стран мира. В день, когда было сделано это фото, он решил стать блогером Фото: Личный архив

В погоне за значками Максиму приходилось бывать на разных аренах, ведь «правильный» значок можно купить только на стадионе (не у каждого клуба есть деньги на собственный сувенирный магазин где- нибудь еще). И само собой случилось, что визиты на стадионы обрели самостоятельный смысл.

— В 2011 году я впервые выехал за границу, — рассказывает коллекционер. — В болгарский Бургас. Приехал за значком на стадион. Он оказался закрыт, сувенирный магазин тоже. Помню, я так замучил охранника, чтобы пустил меня на поле сделать пару фото и помог купить у кого-нибудь значок, что тот сдался и сходил за продавцом сувенирной лавки, который в это время был дома. На поле меня тоже пустил на минутку.

Первая удача проникновения на закрытую спортивную арену вскружила голову. Наверное, в этот самый момент Максим из простого собирателя стал грандспоттером. Но о том, что в мире существует такое движение (официально считается, что коллекционирование стадионов родилось в Англии в 1970 годах. — «ВМ»), москвич узнал намного позже. Когда создал и раскрутил свой блог, где стал делиться впечатлениями о поездках, обзавелся полезными контактами, наладил общение с единомышленниками и набрался опыта как околоспортивный путешественник.

— Непередаваемые ощущения, — улыбается коллекционер, — когда находишься на пустых трибунах. Особый дух. Иногда бывает не по себе. Например, на стадионе в Саранске жутковато. Такое ощущение, что арену строили второпях: трибуны высоченные, а поручней нет. Кажется, сверзнешься и полетишь вниз. На стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде трибуны высокие и почти вертикальные — как на горе стоишь.

Сохранять верность своему хобби Максиму непросто. Дорогое он себе выбрал увлечение. Поэтому пока большую часть его коллекции составляют стадионы российских городов. А в последнее время Максим увлекся коллекционированием нефутбольных площадок: для занятий мотоболом, регби, лаптой, паддлтеннисом. Много таких Максим находит в Москве и ее окрестностях.

— О каждой я рассказываю в своем блоге, — говорит. — Сейчас мне мало одного собирательства, хочется, чтобы больше людей узнавали о разных видах спорта, чтобы в Москве, в моем родном Южном Бутове, появлялись новые спортивные площадки. У меня растет 2-летний сын, и я уже сейчас задумываюсь, каким спортом он будет заниматься, на каких стадионах.

Есть у Максима и еще одна мечта: наладить грандспоттерные туристические маршруты. Но это перспектива не сегодняшнего дня. Так же, как и книга: да-да, со временем коллекционер стадионов хочет написать книгу о своих приключениях, как это сделал болельщик «Милана» Федерико, с которым Максим познакомился благодаря своему увлечению. За каждым значком, за каждым стадионом — почти приключенческая история.

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