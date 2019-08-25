Эксперты оценили инициативу создания театральной биржи

Министерство культуры РФ одобрило инициативу создание Всероссийского театрального центра занятости. Инициатива исходит о думского комитета по культуре. Подобные театральные биржи труда существовали и ранее, но были не централизованными структурами, а, скорее, профессиональными актерскими вернисажами, которые проходили в межсезонье в московском саду «Эрмитаж».

В настоящее время нет подробностей о том, как будет организован данный проект. «Вечерняя Москва» поинтересовалась мнением театроведов, режиссеров и молодых актеров на этот счет.

Прежде всего встает вопрос организации деятельности такого центра занятости, считает Марина Дубкова, актриса театра Et cetera.

— Стоит сделать открытой информацию о вакансиях, условиях труда и приема в тот или иной театр, а также общий свод кастингов в антрепризе. Ведь сейчас такое множество различных проектов! Хорошо бы сделать большой свод — базу кастингов, чтобы была возможность быстро найти артиста, режиссера. Сугубо театральных всероссийских объединенных площадок в настоящее время не существует.

Руководитель пресс-службы Союза театральных деятелей РФ Татьяна Никольская напомнила, что СТД раньше проводил подобные биржи труда в Театральном центре на Страстном бульваре. А в журнале «Страстной бульвар» была рубрика «Биржа труда», где публиковались объявления театров о том, кто им нужен. Ранее база свободных соискателей и вакансий была в Министерстве культуры. Однако с течением времени система распределения перестала существовать.

Спикер отметила, что не совсем понятно, кто и как будет трудоустраивать актеров и режиссеров, ведь это творческие профессии. Здесь при поиске работы элементарная рассылка резюме не поможет, а релевантный опыт работы может вообще ничего не значить.

Фото: Взято с официального сайта театра «У Никитских ворот»

С ее мнением согласился театральный режиссер Дмитрий Егоров.

— Я очень много путешествую по стране как режиссер и работаю во многих театрах. И конкретный театр лучше понимает, какого артиста у него нет, какой нужен типаж. Точно так же, как театр заинтересован в хороших режиссерах, но все режиссеры разные: один хорошо поставит комедию, но не справится с трагедией, а другой — наоборот. Как будет реализован этот отбор, кто будет и каким образом занимать и трудоустраивать этих людей — большой вопрос.

При этом Егоров считает, что самым правильным решением для Минкульта было бы доверить это дело Олегу Семеновичу Лоевскому.

— Он на протяжении последних 15 лет замечательно занимается трудоустройством и профессиональной постинститутской адаптацией режиссеров, путем лабораторий разбираясь, кто на что способен и кто чего стоит.

Но все же это не снимает вопроса, как могла бы такая биржа труда организовать мобильность артистов, потому что в театральной профессии, наверное, самую важную роль играет личный контакт.

Фото: Взято с официального сайта театра «ШДИ»

Актриса театра «Ленком» Алиса Сапегина считает, что в театральной работе при отборе артиста необходим личный контакт.

— Я не очень верю в видеовизитки. Одно дело — камера, которая стоит у тебя перед носом, и ты можешь эту визитку хоть несколько дней снимать и шлифовать. Театр же — это совсем другое. Это энергия, которая идет здесь и сейчас.

Своим опытом поиска театральной работы и тем, как это происходит сейчас, также поделился молодой актер «Театра у Никитских ворот» Максим Якимов.

— После окончания института — «Щуки», «Щепки», МХАТа, ГИТИСа и так далее — выпускники звонят в театры и договариваются о показе. Где-то их смотрят, а где-то нет. Некоторые театры переполнены, и туда просто нет смысла обращаться. Составляется программа показа для курса — ряд небольших отрывков минуты по две. Театры обычно знают, кого они хотят набрать, и в первые 20 секунд уже все понятно: показал внешность, голос, пластику. И если им нужен Ромео, то Фальстафа они не возьмут. Если у училища есть имя, то оно, конечно, играет на выпускников. Потом могут быть личные связи, например, мастера курса. Системы как таковой нет — все существует на личных взаимоотношениях. Работа артиста — понравиться режиссеру, чтобы он взял. После выпуска устроиться сложнее, потому что идут уже «свежие» выпускники. На мой взгляд, систематизировать это все не выйдет, потому что тогда получится конвейер. А это бесконечно далеко от театра. Но хорошо, если появится здоровая конкуренция в противовес кумовству.

Фото: Взято с официального сайта театра «ШДИ»

На возможность административного регулирования в театральной сфере скептически смотрит театральный критик Инна Натановна Соловьева.

— Вряд ли инициатива поможет трудоустройству в данной сфере. Никто ведь не скажет: «загружайте этого актера» или «почему такой-то не работает».

Создание объединенной сети работодателей и соискателей было бы правильным решением для того, чтобы организовать первый этап отбора в тот или иной проект. Но в итоге все равно важнейшую роль играет личный контакт на прослушивании.

— За все время своей учебы и после я все время сталкиваюсь с тем, что нужно самому везде приходить и заниматься этим лично, а не через какие-то сервисы. В кино есть, например, сервис «Главкино», но я еще не встречал ребят, которые бы «выстрелили» в какой-то большой проект через этот сервис, — добавил Максим Якимов.

По всей видимости, такая база должна быть многоуровневой, чтобы сезонные предложения о поиске условных дедов морозов и снегурочек не были адресованы серьезным артистам. И наоборот, чтобы любители, попадающие в такую базу, не составляли бессмысленной конкуренции профессионалам.

Как отметила Марина Дубкова, отбор стоит проводить в несколько этапов: сначала по шоурилам или видеовизиткам, а затем устраивать очное прослушивание. Это сыграло бы на руку актерам из провинции, которые перестанут зря тратить время и деньги, приезжая на бесконечные пробы в столицу.

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