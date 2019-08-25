Гуманнее, еще гуманнее!

Профессионалы в сфере образования бурно обсуждают пилотный проект по преподаванию основ психологии для младшешкольников — учеников третьих–четвертых классов. Он будет запущен в ряде российских школ уже 1 сентября.

Оставим специалистам споры о целесообразности подобного учебного курса как такового, о его потенциальных достоинствах, недостатках и возможных издержках. Имеет смысл обратить внимание на еще один аспект: что символизирует сама идея подобного предмета в школе?

Дело в том, что преподавание достаточно маленьким детям основ человеческой психологии для предупреждения опасных явлений — от буллинга (попросту говоря, травли) до наркотической зависимости — укладывается в русло грандиозного процесса, в который вовлечена вся страна, под названием «гуманизация».

Находясь внутри, являясь его частью, мы нередко просто не замечаем, какой колоссальный путь прошли за последние годы. Вы обращали внимание, что мы стали добрее и просто вежливее по отношению друг к другу?

Нет, на хамство и скандалы по-прежнему есть шанс нарваться. Но они превратились из некогда привычного и даже ожидаемого фона в исключение из правил, вызывающее искреннее удивление и негодование.

Смягчение нравов идет повсеместно. Попутчики в общественном транспорте, соседи по очереди в магазине, другие водители на дороге, чиновники в присутственных местах из потенциальных врагов, к конфликту с которыми надо быть всегда автоматически готовым, превратились в приятных и хорошо воспитанных сограждан, с которыми в абсолютном большинстве случаев не возникает ни малейших проблем.

Фото: Михаил Подобед, «Вечерняя Москва»

Благотворительность и волонтерство становятся естественной частью жизни миллионов людей. Даже фирменный (в плохом смысле) знак отечественного воспитания — орущие на детей в публичном месте родители — перестал таковым быть, и сорвавшиеся на ребенка мамаши ныне встречаются куда реже, нежели во времена нашего детства.

Но это не только общественный процесс — государство идет тем же курсом. Либерализация (в изначальном смысле этого слова) и гуманизация охватывают традиционно наиболее суровые сферы отечественной жизни: армию, детские дома, законодательные нормы и правоприменительную практику. Постепенно, хотя и не быстро, доходят руки до самых мрачных в своей безнадежности областей: пенитенциарной системы, психоневрологических интернатов, хосписов, домов престарелых.

Очевидно, что воспитание юного поколения в подобном духе становится важной, по-настоящему стратегической задачей — причем не только для родителей, но и для страны в целом. Ничего удивительного, что как часть решения был предложен курс психологии для десятилеток.

Насколько удачным оно является, покажут результаты пилотного проекта. Но вне зависимости от исхода важно помнить: мы на самом деле становимся мягче, добрее и бережнее друг к другу, и наша обязанность — помочь нашим детям пойти по тому же пути.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»