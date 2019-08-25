Клуб «Динамо» стала победителем Кубка мэра Москвы по хоккею
Столичное «Динамо» стало обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею, несмотря на поражение в игре с ЦСКА. Хоккеисты встретились на ледовой арене в воскресенье, 25 августа.
Матч прошел во дворце спорта «Мегаспорт». Он завершился со счетом 1:2 в пользу «красно-синих».
Ну, тут такое дело, что мы взяли Кубок Мэра!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 25, 2019
Удивительно, но приятно!
С победой, динамовцы!#МыДинамо https://t.co/A0ZE2YccTm
«Бело-голубые» смогли обойти другие команды по заработанным очкам благодаря дополнительным показателям.
Кубок мэра Москвы по хоккею проходил с 22 по 25 августа. Данный турнир организуют уже в 12-й раз. Он по традиции предшествует началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приз разыгрывали между собой подмосковный «Витязь» и московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.
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