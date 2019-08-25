Команды из центра столицы разыграли Кубок префекта

24 августа в парке «Фестивальный» прошел турнир на Кубок префекта ЦАО по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие десять районных команд.

Перед началом турнира, пока команды совершали последние приготовления и настраивались на игру, молодые таланты «разогревали» зрителей концертом и спортивным шоу, в рамках которого выступили девушки из черлидинггруппы «Стэп».

Старт соревнованиям дал префект Центрального административного округа Владимир Говердовский.

— Мы большое внимание уделяем спорту, и в ближайшее время в округе появится еще тридцать площадок для занятий спортом, — обратился он к участникам и гостям мероприятия. — Нынешний турнир собрал все десять районов округа, хотим сегодня выявить сильнейшую футбольную команду ЦАО.

С самого начала и зрители, и судьи затруднялись назвать фаворита турнира. Некоторые отдавали предпочтение команде «Арбат», которая уже совсем скоро будет представлять ЦАО на городской спартакиаде. Однако, как оказалось, за «Арбат» по разным причинам не смогли выступить несколько основных игроков. Сыграло роль и то, что команда оказалась в «группе смерти», где на два места претендовали четыре команды. В итоге футболисты из «Арбата» финишировали третьими в своей группе и не смогли пробиться в полуфинал.

В решающем матче турнира встретились команды Пресненского и Басманного районов. Основное время завершилось вничью с результатом 2:2, а в серии пенальти победу вырвали представители Пресни (5:4). Бронзовым призером турнира стали футболисты района Таганский, одолевшие «Хамовники» со счетом 5:3.

Призеры получили кубки и медали, также были определены лучшие игроки в каждом амплуа: вратарь — Алексей Шашаев (Таганский), защитник — Николай Поздняков (Хамовники), нападающий — Павел Шишкин (Басманный) и игрок — Михаил Калинин (Пресня).

— У нас собрался сильный состав, и мы приехали на турнир с одной целью — победить. Впечатления от турнира самые положительные, — подвел итог выступления на Кубке префекта ЦАО капитан команды «Пресня» Марат Исмагилов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Магонов, главный судья турнира на кубок префекта центрального административного округа:

Проигравших сегодня нет, уровень команд был достаточно серьезным. Ребята приятно удивили — высокий прессинг, борьба на каждом участке поля и, как следствие, неожиданные результаты. Интрига на групповом этапе сохранялась до последнего тура, а финальный матч стал настоящим украшением соревнований. Яркое открытие задало праздничное настроение всему турниру, который прошел на высоком уровне, как организационном, так и игровом.

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