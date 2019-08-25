Буддисты помогли восстановить скульптуру императрицы-бодхисаттвы
25 августа в музее-заповеднике «Царицыно» прошла торжественная презентация реконструированного бюста Екатерины Великой.
Копию прижизненного бюста императрицы создали скульптор Матвей Макушкин и архитектор Вячеслав Бухаев. Оригинал был уничтожен после революции 1917 года.
Инициаторами восстановления выступили российские буддисты: еще в 1766 году представители этой конфессии признали Екатерину II, Елизавету Петровну и последующих российских императоров земными воплощениями Белой Тары — одной из главных бодхисаттв в буддизме.
— Символично, что церемония проходит именно сейчас, когда мы празднуем День Государственного флага, — подчеркнул заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Баженов. — Буддисты делают максимально много для того, чтобы сохранить единство нашего многонационального многоконфессионального народа.
Скульптура весит 25 килограммов, ее высота — 50 сантиметров. Она украсит алтарь Аннинского дацана «Галдан Шаддувлинг» в Бурятии.