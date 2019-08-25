Музыкальный проект покоряет улицы
25 августа около станции «Тульская» появилась новая наземная площадка проекта «Музыка в метро».
Импровизированная сцена расположится на территории Даниловского рынка. Это уже вторая площадка проекта «Музыка в метро», которая расположена не в столичной подземке, а на поверхности. Первая появилась в этом году в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.
— Сцена на Даниловском рынке будет сезонной: музыканты будут играть здесь только в теплое время года, — отметила начальник метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Юлия Темникова подчеркнула, что проект «Музыка в метро» востребован и исполнителями, и пассажирами. Он был запущен в 2016 году столичным Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры при участии Московского продюсерского центра. За три года число участников проекта увеличилось в восемь раз. Всего в столице 34 площадки для музыкантов. «Музыка в метро» в стала первым российским проектом подобного рода, получившим столь масштабное развитие.
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