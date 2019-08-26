Сквер в Лефортове открылся после благоустройства
Пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа столицы подтвердила завершение работ по благоустройству сквера, расположенного рядом с платформой «Сортировочная» Казанского направления Московской железной дороги.
Работы проводились управой района Лефортово, в котором расположен сквер. Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ Валерий Вольнов отметил, что за полтора месяца была проделана значительная работа: убраны старые гаражи и бетонный забор, оборудован сквер площадью порядка гекатара.
В сквере заменили асфальт, установили свыше 15 фонарей, обустроили газоны и живую изгородь, посадили деревья и цветы.
На церемонии открытия нового сквера для жителей и гостей района организовали анимацию и мастер-классы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства набережных Москвы-реки.
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