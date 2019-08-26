Свыше сотни подъездов отремонтировали в Южном Тушине с начала 2019 года
Пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа столицы рассказала о ходе работ по благоустройству района Южное Тушино.
С января 2019 года в Южном Тушине отремонтировали 119 подъездов жилых домов. До конца года планируется провести ремонт еще 27 подъездов.
Во время работ по программе «Мой район» в подъездах красят стены, потолки и лестничные марши, ремонтируют напольное покрытие, приводят в порядок проводку и меняют светильники, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа сообщили, что до конца года планируют отремонтировать более 130 подъездов в столичном районе Печатники.
Читайте также: Более 6,5 тысячи подъездов отремонтировали с начала года в Подмосковье