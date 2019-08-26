Фанаты нашли подтверждение нового романа Леди Гаги
Певица Леди Гага поделилась с поклонниками фотографией, которую сочли подтверждением новых романтических отношений звезды.
В Instagram Леди Гаги появился снимок певицы с белыми розами. Фото сопровождает подпись о том, что итальянцы всегда готовят с любовью. Сама Леди Гага ранее неоднократно рассказывала о своих итальянских корнях.
Подписчики звезды сочли это признанием в том, что у певицы новый роман. Однако нашлись и те, кто решил, что Леди Гага влюблена в актера Брэдли Купера, с которым снялась в фильме «Звезда родилась».
Певица хранит молчание и не комментирует предположения поклонников.
Ранее сообщалось, что Леди Гага появилась в свете в компании звукооператора Дэна Хортона. Папарацци объявили его новым бойфрендом певицы, однако ни подтверждение, ни опровержение данной информации до сих пор не последовало.
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