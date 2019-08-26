Треть опрошенных россиян сочли Россию лучшей в цирковом искусстве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, посвященное российскому цирку.
Выяснилось, что каждый третий опрошенный россиянин (33 процента) считает нашу страну мировым лидером в развитии циркового искусства. 19 процентов отдали пальму первенства Китаю, 11 процентов проголосовали за Францию. Называли в числе лучших также США (3 процента), Канаду (3 процента), Италию (2 процента) и Германию (2 процента).
Подавляющее большинство респондентов — 88 процентов — хотя бы раз в жизни посещали цирковое представление, хотя лишь 18 процентов делали это не позднее двух лет назад. 42 процента опрошенных признались, что больше десяти лет не были в цирке.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 21 августа среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Результаты опроса приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Цирк на Цветном бульваре — одна из самых любимых московских достопримечательностей среди китайских туристов, которых в 2018 году в столице побывало 803,6 тысячи человек.
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