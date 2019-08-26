Система «Безопасный город» помогла приставам поймать 27 должников
Пресс-служба столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассказала, как система «Безопасный город» помогает правоохранительным органам в поиске нарушителей закона.
Благодаря камерам видеонаблюдения на улицах столицы с начала 2019 года в Москве удалось разыскать 27 неплательщиков по исполнительным листам и коллекторов, нарушивших закон.
В рамках системы «Безопасный город» в Москве работают более 160 тысяч камер, охватывающих 95 процентов домов. Благодаря функции распознавания лиц в онлайн-режиме для установления личности человека, попавшего в объектив, достаточно нескольких секунд, пишет «Российская газета».
Ранее Главное управление МВД России по Москве на расширенном заседании коллегии объявило итоги первого полугодия 2019 года. Благодаря системе «Безопасный город» оперативники раскрыли более двух тысяч правонарушений.
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