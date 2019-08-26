Москвичи смогут сделать диагностику компьютера бесплатно с 26 по 31 августа
Москвичи смогут сделать диагностику своего компьютера бесплатно в рамках акции «Диагностика за спасибо» с 26 по 31 августа, сообщил генеральный директор компании «Электронная Москва» Роман Сендик.
Дочерний сервис компании под названием «Чудо техники» представляет акцию «Диагностика за спасибо», в рамках которой жители столицы смогут проверить свои компьютеры с операционной системой Windows.
Сендик пояснил, что благодаря проверке, хозяин техники узнает, в чем заключается причина медленной работы системы и других неполадок, которые доставляют множество неудобств в работе. Отмечается, что диагностику проводят квалифицированные специалисты в дистанционном режиме. Так, пользователь компьютера не выходя из дома сможет проверить свой компьютер и наблюдать за процессом прямо на своем экране.
Уточняется, что время процедуры не превышает 20 минут. Чтобы обратиться за помощью, нужно лишь пройти регистрацию на сайте проекта, после чего выбрать подходящие день и время для сеанса. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.
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