«Роскачество» дало рекомендации по защите детей от травли в Интернете

Перед стартом нового учебного года «Роскачество» рассказало, как обезопасить своего ребенка от травли в Интернете.

По данным ведомства, около 70 процентов подростков становились жертвами необоснованной критики в социальных сетях. В результате дети испытывают негативные эмоции. Часто школьники не хотят рассказывать своим родителям о проблемах и скрывают все, что происходит в Сети. Молчание и переживание этого в одиночестве может стать причиной появления психических проблем.

— Люди, которые становились жертвами кибербуллинга, помнят об этом всю свою жизнь, — сообщила менеджер образовательных программ Group-IB Полина Фомина.

По словам детского и семейного психолога образовательного центра «Позитивные решения для родителей» Екатерины Кес, ребенка важно предупредить о том, что в Интернете злоумышленники могут выдавать себя за людей, которыми не являются.

«Роскачество» назвало конкретные шаги, которые стоит предпринять. В первую очередь обидчика необходимо игнорировать. В этом случае он лишится мотивации и прекратит попытки задеть человека.

С обидчиком можно попробовать договориться и предупредить его, что следующим действием будет обращение в полицию. В противном случае пользователя можно заблокировать или обратиться в суд, полицию или Роскомнадзор. Также эксперты «Роскачества» советуют почаще менять пароли в социальных сетях.

Справка «ВМ»

Кибербуллинг — необоснованная критика в адрес конкретного человека в виде комментариев в социальных сетях.

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