Названы районы, жители которых чаще всего теряют документы в Москве
Районы, жители которых чаще всех теряют документы в Москве, назвали в пресс-службе государственного учреждения «Мои документы».
— Московский район Алтуфьево стал лидером по количеству обращений в центры госуслуг «Мои документы» в рамках жизненной ситуации «Я потерял документы». На долю района приходится 29% обращений с января текущего года, — заявили сотрудники учреждения.
Второе место по наибольшему количеству «рассеянных» жителей столицы заняли Нагатинский Затон и Южное Бутово. Около 6 процентов от общего количества обращений в городе приходится на эти районы.
На третьем месте Котловка с 5 процентами запросов. Помимо прочего отличаются частотой случаев утери документов Кунцево и Можайский районы, — там зафиксировано около 4 процентов обращений.
Представитель центров госуслуг «Мои документы» объяснил, что в рамках услуги «Я потерял документы» гражданину восстанавливают все документы одним блоком. Отмечается, что для начала необходимо получить новый паспорт. А уже после этого восстанавливаются водительское удостоверение, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования, ИНН, социальная карта, удостоверение многодетной семьи и другие документы. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что 97 процентов москвичей из четырех миллионов человек оценили работу сотрудников центров «Мои документы» «на отлично».
Читайте также: ЗАГС Москвы рассказал, в каких случаях брак считается недействительным