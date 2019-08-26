Столичный психолог рассказала о пользе рисования во время совещаний

Рисование во время совещаний помогает лучше усваивать информацию. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила психолог-реабилитолог филиала «Северо-Восточный» Московской службы психологической помощи Надежда Карпова.

По мнению врача, восприятие информации затрудняет скучная тема, поднятая в ходе беседы, но не рисование. Использование ручки и блокнота не отвлекает человека от содержания разговора, но, напротив, позволяет сконцентрироваться на нем.

— Эту теорию не раз подтверждали научные эксперименты. Люди, которые во время скучного разговора рисовали и закрашивали фигурки, помнили на 30 процентов больше информации, чем те, кто просто слушал, — пояснила эксперт в интервью агентству «Москва».

Она также добавила, что непроизвольно нарисованные каракули могут многое рассказать о человеке, поскольку то, что он отражает чернилами на бумаге по сути идет из его подсознания.

— Например, рисуя цветы человек подсознательно стремится гармонизировать ситуацию, ищет силы чтобы справиться с проблемами, — рассказала Карпова и отметила, что розы чаще рисует ранимый человек, колокольчики — замкнутый, а ромашки указывают на трудности в принятии решений.

Если же «вырисовывается» Солнце, то это свидетельствует о том, что автору хочется привлечь внимание и получить больше заботы. Зонтики говорят о подспудном желании укрыться, спрятаться и быть пассивным. Кружочки — это сигналы расслабленности и гармонии. При этом чем сильнее нажим во время рисования, тем более напряжен человек.

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