В воскресенье, 25 августа, неизвестный выстрелил в молодого человека под Патриаршим мостом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

— 25 августа в ОМВД России по району Якиманка поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что в 05:05 в больницу доставлен гражданин 1996 года рождения с диагнозом «пулевое ранение грудной клетки», — уточнили в пресс-службе.

Сам пострадавший рассказал, что около трех часов ночи он один шел из парка. Спустя примерно 40 минут, когда он проходил мимо клуба «А», под Патриаршим мостом увидел компанию парней. Они разговаривали на повышенных тонах, и молодой человек решил сделать им замечание. В результате этого возник конфликт. Один из мужчин достал из куртки предмет, похожий на пистолет, после чего выстрелил в оппонента два раза.

Пострадавшему стало плохо, и он вызвал бригаду скорой, которая доставила его в больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь и поставили диагноз «непроникающие ранения груди и левого плеча из травматического оружия».

Писать заявление гражданин отказался, заявив, что не имеет никаких претензий, и попросил не обращаться к нему по факту произошедшего.

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