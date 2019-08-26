Роза Сябитова назвала плюсы дефицита мужчин в России
Главная сваха страны и телеведущая Роза Сябитова оценила данные Росстата о соотношении численности мужчин и женщин в России.
Согласно проведенным исследованиям, женщины до 2036 года будут превосходить в численности мужчин во всех регионах России, кроме Чукотки.
Роза Сябитова отметила, что подобная ситуация уже была в нашей стране — после Второй мировой войны мужчин было гораздо меньше, но численность населения в РФ постепенно была восстановлена.
По мнению свахи, в дефиците мужчин есть свои плюсы.
— Плюс в том, что женщины перестанут, наконец, копаться и рассматривать мужчину как брендовое платье, будут смотреть на них как на тех, с которыми будет возможно построить семью. Для мужчин же — больший выбор, — пояснила она.
Читайте также: Этикет в общественном транспорте: должны ли мужчины уступать места женщинам и пожилым людям