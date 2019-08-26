Городу удалось достичь максимальной реализации земельных участков под ФОКи

Городу удалось достичь максимальной реализации земельных участков, предназначенных для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Только с начала текущего года по итогам городских торгов столичными инвесторами было арендовано 10 участков для строительства ФОКов — это одна пятая часть от всех таких объектов, реализованных на торгах с 2012 года. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Земельные участки предоставляются в среднем на три года, после чего договор с инвестором переоформляется в долгосрочную аренду под эксплуатацию построенных объектов.

— Впервые за семь лет реализация земельных участков для строительства ФОКов достигла ста процентов, ранее этот показатель был вдвое меньше. Такая динамика связана, в первую очередь, с установлением минимально возможной, согласно законодательству, начальной цены торгов — сейчас начальный размер годовой аренды городской земли для строительства спортивных объектов составляет 1,5 процента от кадастровой стоимости участков. Это позволило не только повысить инвестиционную привлекательность объектов, но и сэкономить бюджетные средства и время на проведение независимой оценки, — прокомментировал Владимир Ефимов.

В среднем на каждый объект в этом году претендовало около 9 участников — в 4 раза больше, чем в предыдущие годы.

— Превышение начальной цены по итогам аукционов в ряде случаев достигло 800 процентов, ранее этот показатель был в 40 раз ниже. Реализованные с начала этого года земельные участки находятся преимущественно в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах, — прокомментировал в свою очередь Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества.

Всего с 2012 года инвесторами было арендовано 50 участков для строительства ФОКов.

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