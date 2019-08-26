Тренер Петрушин заявил, что на чемпионате России по футболу фаворит пока не определен
В рамках чемпионата России сыграно почти четверть матчей, но пока фаворитов нет. Такое мнение в комментарии argumenti.ru высказал советский и российский тренер Алексей Петрушин.
По его мнению, ни одна из команд не выглядит на голову выше соперника. Так, «Зенит» одержал победу над «Динамо», но у команды было много проблем в обороне. «Краснодар» показывает неплохие результаты в РПЛ, но уступает на международном уровне в матчах еврокубков.
— Если в чемпионате России прощают, на более высоком уровне получаем по полной, — отметил он.
«Спартак», по мнению эксперта, только начинает прибавлять и постепенно находить свою игру. Команде следует играть агрессивнее и не рассчитывать на отдельных игроков.
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