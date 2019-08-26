Дышите глубже: психолог объяснил, как успокоить себя перед совещанием

Столичные психологи считают, что рисование — отличный способ провести время на совещании. Специалисты утверждают, что так человек не только не отвлекается от беседы, но и, напротив, лучше воспринимает информацию. «Вечерняя Москва» решила выяснить, чем еще можно заняться на важном собрании и как успокоить себя перед встречей с начальством.

— Во время серьезных совещаний у человека в зависимости от формата встречи есть две основные программы: когда нужно внимательно слушать и участвовать в беседе или когда требуется присутствие только физическое, — объясняет психолог, автор и руководитель нового направления психологии под названием «Восточная версия психосинтеза» Сергей Ключников. — В первом случае, конечно, любые практики будут лишними, зато во втором можно уделить время самым разнообразным занятиям, например сделать волну расслабления от макушки до ступней. Существуют и дыхательные практики, которые полезны в том числе при наличии болей в теле. Человек сосредотачивается и начинает дышать медленно, мысленно представляя, как воздух проходит через беспокоящий участок. Есть практики концентрации, представления желаемых событий, когда мы задаем себе некую программу и визуализируем средства к достижению цели. Все зависит от психологического мастерства и привычки человека жить осознанно, бодрствовать.

Для успокоения себя перед важным совещанием психолог посоветовал настроиться внутренне заранее, например дома.

— Практики расслабления можно провести до важной встречи. Самое простое — повторение настраивающих словесных формул, например «я спокоен». Повторите эту фразу десять–пятнадцать раз, и ваше состояние изменится.

Читайте также: Психологи рассказали, как избежать депрессии после отпуска