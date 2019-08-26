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Внешняя политика

Политолог заявил, что российская экономика давно приспособилась к санкциям

Самер Мустафа
• 12:00 • 26 августа 2019
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Фото: Официальный сайт Белого Дома

Начиная с 26 августа в силу вступил второй пакет санкций США, направленных против Российской Федерации. Они были разработаны в ответ на так называемое дело Скрипалей. «Вечерняя Москва» поговорила с политологом, который объяснил, как на Россию повлияют новые санкции.

Очередные меры будут воздействовать таким образом: банки Штатов не смогут первично продавать суверенный долг правительству РФ и предоставлять финансовую или техническую помощь. Действовать санкции будут минимум год.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал «ВМ», что обращать внимания на это не стоит.

— Никак это на нас не повлияет. В данном случае санкции — чисто декларативная вещь, — подчеркнул политолог.

По мнению Ордуханяна, все зависит от непрофессионализма нынешней администрации США и всего истеблишмента.

— Следить за их заявлениями, тем более когда к ним добавляется привирание главных СМИ, таких как New York Times, Washington Times, CNN, не имеет никакого смысла. Эти люди перешагнули разумную черту. Говорить о какой-то серьезной журналистике тут уже не приходится. Надо смотреть на то, что они делают, а Трамп как раз сейчас поссорился с представителями стран — участниц саммита G7 по поводу присутствия на форуме России, — отметил эксперт. — Санкции неэффективны уже очень давно. Наша экономика уже приспособилась к ним.

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