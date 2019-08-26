Жители РФ заплатили авансом 245 миллионов рублей налогов
Граждане РФ заплатили авансом 245 миллионов рублей налогов, рассказали «Российской газете» в Федеральной налоговой службе.
Подобная возможность появилась в начале года после внесения поправок в Налоговый кодекс. Авансовый платеж предусмотрели для тех, кто не успевает или забывает вовремя заплатить налоги.
Заплатить авансом можно имущественный налог — на владение квартирой, машиной или землей. Его можно внести через личный кабинет на сайте ФНС. В начале года для этого появился специальный раздел «Единый налоговый платеж». Для оплаты используется банковская карта.
Заплатив налог авансом, гражданин может быть уверен, что полностью выполнил свои обязательства и ему не будут начислены штрафные пени.
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