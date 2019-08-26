Автосервис площадью более тысячи квадратных метров появится на Рябиновой улице
Автосервис площадью более тысячи квадратных метров появится на Рябиновой улице, сообщил «Вечерней Москве» главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
— Этот автосервис будет выполнен в современном стиле. Несмотря на довольно бюджетную отделку, архитекторы постарались сделать здание динамичным и интересным за счет цветовых акцентов и выступающих из основного фасада объемов, — объяснил Кузнецов.
Отмечается, что здание будет иметь два этажа. На первом этаже расположится холл, а также помещения для обслуживания машин. Помимо этого там будут находиться технические и служебные помещения. На втором этаже разместится офис.
Фасад будет эффектно подсвечен ночью, а в дневное время солнечные лучи будут проникать в помещение сквозь витражное стекло. Снаружи здание отделают сендвич-панелями и металлическими кассетами. На прилежащей к автосервису территории высадят растения, а также установят малые архитектурные сооружения.
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