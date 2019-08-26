Пластические хирурги обнаружили у Марины Хлебниковой опущение лица
Специалисты советуют 53-летней российской певице Марине Хлебниковой сделать пластическую операцию, так как по ее свежим фото они обнаружили, что у артистки опущение лица.
Врач считает, что без пластики звезде не обойтись. По его словам, у нее сильно заметны мимические морщины, наблюдается птоз (общий термин, который означает опущение какого-либо органа или участка тела — прим. «ВМ») средней и нижней трети лица и изменения в челюстно-лицевой области и шеи. Также Марине Хлебниковой следует подготовить кожу челюстно-лицевой области для проведения операций, но перед этим ей необходимо нормализовать обменные процессы, насытив кожу питательными веществами.
— Первое, что выдает возраст, — это зона вокруг глаз. Нависание и избытки кожного лоскута верхнего и нижнего века, грыжевые выпячивания у Марины имеются. Чтобы их устранить, певице требуется провести круговую блефаропластику с миопексией, — сказал пластический хирург, тренер по контурной пластике и нитевым техникам Никита Сарамков.
Кроме того, специалист порекомендовал певице после помощи медиков начать себя любить с новой силой: высыпаться, есть только здоровую пищу, заниматься спортом и чувствовать себя счастливым человеком, сообщает издание «Собеседник».
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