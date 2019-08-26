Двухлетний ребенок погиб от удара током в Орехове-Зуеве
В минувшую пятницу, 23 августа, ребенок погиб от удара током в подмосковном Орехове-Зуеве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Отмечается, что в этот день представители правоохранительных органов получили сообщение о том, что в здании станции скорой помощи скончался двухгодовалый мальчик.
По предварительной информации, женщина оставила своего ребенка одного в ванной. Находясь без присмотра, мальчик опрокинул в душевую кабину светильник, который был включен в розетку. В результате этого его ударило разрядом электрического тока.
Отмечается, что по факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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