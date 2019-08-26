Политолог назвал Трампа «политическим интровертом»

Во время проведения саммита G7 президент США Дональд Трамп призывал представителей форума вернуть Россию в состав стран-участниц. По его мнению, это помогло бы обсудить важные проблемы в таких государствах, как Ирак, Сирия и Северная Корея. Большинство представителей форума отвергли предложение Трампа. Эксперт рассказал «Вечерней Москве», почему в данном случае президент США встает на сторону России.

По мнению политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, Дональда Трампа можно упрекать во многих вещах, но одного у него не отнять — он прагматик.

— Если убрать таких представителей саммита, как Канада и Италия, которые вообще никогда ничего не решали, да и Япония в геополитическом плане из себя ничего не представляет, мы с вами увидим всего лишь иллюзорную тройку, которой руководит англосаксонское ядро. Они никогда не устранят противоречия между такими европейскими локомотивами, как Франция и Германия. Игра в этом случае будет проходить не по европейским планам, а конкретно по англосаксонским, — подчеркнул политолог.

Трамп, может, и хорош в бизнесе, но в области геополитики этот человек — дилетант, уверен спикер.

— Его последние заявления вызывают уже не удивление, а смех. Он, безусловно, понимает, что надо разделить условную долю ответственности в мире с реальными игроками и кто этими самыми игроками является. Это не его желание, он, может, был бы и рад сделать что-то по-другому. Но во многих сферах и странах есть присутствие России: Северная Корея, Ближний Восток, Украина. В подобной ситуации президент США понимает, что с участниками G7 каши он не сварит, надо играть с по-настоящему сильными государствами. Не будем забывать, что у него много проблем внутри страны. Трамп — это тип политического интроверта. Он прекрасно понимает, что Dow Jones падает, а экономика США начинает буксовать. Он не может воевать с Россией, со своей Федеральной резервной системой, со СМИ и Конгрессом одновременно, — отметил Ордуханян.

Трамп как бизнесмен пытается переложить какую-то часть обязанностей на международную арену. Президент США — реалист, он видит перспективу, распределяет риски.

— Это чистый бизнес. Зачем кому-то погибать из-за Украины или Крыма, есть более серьезные проблемы. И Трамп пытается все это объяснить участникам G7. Отношения в таких случаях надо устанавливать на двусторонней основе. Трамп это понимает, остальные — нет, — заключил политолог.

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