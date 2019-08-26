Сергей Собянин: Строим в Щербинке одну из лучших поликлиник столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 августа осмотрел строящуюся поликлинику в Щербинке. В ней смогут посещать врачей одновременно и взрослые, и дети.

Журавкова Елена — многодетная мама 11 детей. Поход в поликлинику для нее обычное дело — то обследования пройти, то лечение получить.

— Нынешняя поликлиника очень маленькая, да и ездить туда неудобно, — рассказала она. — Один ребенок у меня инвалид, так нам приходится к узким специалистам ездить в Морозовскую больницу.

Новую поликлинику семья Елены ждет с нетерпением. Ведь в ней под одной крышей объединят детских и взрослых врачей, женскую консультацию. Сейчас отделения Щербинской городской больницы разбросаны по городу, но вскоре врачи переедут в новое современное здание. Оно, отметил Сергей Собянин, выполнено по «Московскому стандарту+».

— На первом этаже будут дежурные врачи, кабинет забора крови, а втором и третьем — узкие специалисты, — отметила главный врач Городской Щербинской больницы Елена Лисицина. — Подняться на верхние этажи не составит труда, ведь в новом здании будет семь лифтов.

Глава города сообщил, что к осени все строительные работы будут закончены.

— До конца года в поликлинику переедут врачи, получат лицензию, в конце этого года — начале следующего учреждение будет полноценно работать, — сказал он.

Эта поликлиника, добавил Сергей Собянин, будет одна из лучших в столице. Помимо того, что она построена по новому проекту, в ней будет самое современное оборудование.

— Даже соляная комната, говорят, будет и небольшой бассейн для детишек, — отметил мэр Москвы.

Изначально поликлинику хотели делать на базе существующего здания. Но, как пояснил глава города, после оценки состояния объекта все же решили строить новый.

Сергей Собянин добавил, что столичные власти улучшают транспортную доступность Щербинки. Сейчас ремонтируется станция железной дороги, расположенная в районе, а также строится новая станция Остафьево. Осматривая ход строительных работ, мэр рассказал, что новая станция будет частью будущего МЦД-2 (Нахабино — Подольск).

— После запуска МЦД поезда будут двигаться в режиме метро, что серьезно улучшит транспортную доступность, — сказал мэр столицы.

Руководитель проекта по строительству станции Остафьево Иван Куяниц рассказал, что остановочный пункт будет состоять из двух платформ и конкорсов.

— Первая платформа полностью готова, вторую закончим в течение полуторамесяцев, — отметил он. — Также уже построены три схода — два в город и один на платформу, а еще один закончим через 2,5 месяца.

Фасад здания будет полностью стеклянным. Важно отметить, что строительные работы идут перед прекращением железнодорожного движения на этом участке.

До конца, добавил Сергей Собянин, будет запущено по сути наземное метро.

Глава города посетил в Щербинке еще один объект — новую магистральную улицу межрайонного значения. 26 августа мэр Москвы запустил движение по четырехполосной автомобильной дороге Остафьевское шоссе (Проектируемый проезд № 947).

Сергей Собянин напомнил, что недавно была построена эстакада через железнодорожные пути и завершена реконструкция Варшавского шоссе.

— Сегодня открываем новое Остафьевское шоссе, которое свяжет Щербинку с близлежащими населенными пунктами, — отметил он.

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