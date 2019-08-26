Елена Корикова намекнула фанатам, что вышла замуж
Звезда сериала «Бедная Настя» российская актриса Елена Корикова намекнула поклонникам, что снова вышла замуж.
Артистка опубликовала пост на своей странице в соцсети, рассказав, что только сейчас может себе позволить расслабиться и заниматься тем, что нравится, а не только работой.
— Какое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой! — написала Елена Корикова в Instagram.
В ответ на это одна из фанаток актрисы по непонятной причине предположила, что ей не хватает любящего мужчины.
— Передам своему мужу! — написала Елена Корикова в ответ.
Елена Корикова была замужем два раза. Первым супругом артистки был писатель Дмитрий Липскеров, от которого она родила сына Арсения. Вторым избранником был режиссер Максим Осадчий.
Читайте также: Актрису Елену Корикову обокрали в Москве