Режиссер фильма «Джокер» анонсировал дату выхода полноценного трейлера картины
Американский режиссер художественного фильма «Джокер» Тодд Филлипс 25 августа опубликовал шесть новых тизеров картины. Отрывки можно увидеть на его официальной странице в социальных сетях.
В обнародованных тизерах внимательный зритель может заметить скрытое послание. Дело в том, что в каждом из отрывков мелькает фрагмент надписи. В результате сложения кусочков получается: «Трейлер 8.28».
Таким образом режиссер замысловато анонсировал выход долгожданного полноценного трейлера фильма.
Ранее стало известно, что мировую премьеру «Джокера» запланировали на 4 октября. Также картину покажут на 76-м Венецианском международном кинофестивале.
Напомним, что актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер», был назван одним из основных номинантов на премию «Оскар».
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