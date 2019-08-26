Не дать пропасть: зачем московские пенсионеры торгуют неликвидными продуктами

В районе Москворечье-Сабурово торгуют просроченными продуктами. Жалобу в редакцию «ВМ» прислал житель Южного Бутова Владимир Сафронов. Наш корреспондент решила проверить, так ли это.

- Когда я приехал за запчастями для своего квадроцикла в магазин во 2-м Котляковском переулке, увидел толпу пенсионеров и странного вида продавцов, больше похожих на бездомных. Подошел. Оказалось, в этом месте реализуют продукцию с истекшим сроком годности. Мясом, консервами, молочными продуктами и соусами! Неужели такое сегодня возможно? - возмущается москвич.

Район между 1-м и 2-м Котляковскими переулками - индустриальный. В 90-е там образовалась крупная оптовая база по торговле продуктами и одеждой.

- Таких точек раньше было очень много, но сегодня они - вчерашний день. Я бы сказал, «отголосок лихих 90-х», - рассказал газете охранник, собирающий по 50 рублей за въезд на территорию.

Никаких чеков за принятые деньги он не выдавал. Зато стоять там можно хоть неделю.

Тут же в хаотичном порядке размещаются контейнеры и палатки. С их прилавков вперемешку продают рыбу и мясо, консервы, газированную воду и многое другое. При беглом осмотре корреспондент без труда нашел товары, срок реализации которых или уже истек, или приближался к критическим значениям. Ленивые торговцы, судя по всему, работали с проверенными поставщиками, которых знали давно. В бывалого вида «Газели» они загружали мешки с луком, картошкой и прочим. Упаковки газировки в алюминиевой таре пылились прямо на асфальте. Но цены - демократичные. Банка газировки при покупке упаковки - всего 20 рублей!

- А куда вы деваете совсем просроченные продукты? - спросил корреспондент у одного из дремлющих продавцов, спящего рядом.

- Вы, уважаемый, идите дальше, но конца - и за воротами увидите. Там то, что вам нужно, - беззлобно, но сочувственно указал тот путь.

И, действительно, в указанном направлении к забору уверенно двигались люди с тележками и хозяйственными сумками. Подойдя поближе, журналист имел возможность наблюдать, как был организован несанкционированный сбыт опасной для употребления продукции.

Болезненного вида продавцы с давно немытыми руками и грязными лицами бойко общались с пенсионерами и, особо не торгуясь, отдавали им кетчупы за... 10 рублей. Срок годности истек аж два месяца назад. Импровизированный склад - прямо позади, прикрытый какими-то тряпками. Рядом - молоко, творог, сыр. А вот еще один мужчина, лет шестидесяти, в фирменной куртке одного из городских предприятий на спине избавляется от своего товара. Цены на соусы и сырки - до 20 рублей. Ананас был готов отдать за 50.

- Вот тут гниль можно чуть отрезать и лакомиться! - бодро рекламировал он.

Корреспондент подошел к одному из его коллег, стоявшему немного поодаль. Ни фотографироваться, ни называть себя он не позволил.

- Ты вообще тут камеру не доставай, а то еще побьют, - по-доброму посоветовал он.

На вопросы, откуда все это пищевое разнообразие, ответил, что часть - да, подбирают у мусорных баков, другую им отдают просто так.

- Это выгодно торговцам: обычно надо машину вызывать, все вывозить, а тут - мы под боком. И нам много-то не надо, только чуть отсортировать товар. Сыр у меня всегда забирают, потом его в пирожки кладут. Да и сам смотри - вот шпроты. Срок годности - июль этого года. Но с ними пока ничего не произошло. Есть их вполне можно - банка не вздулась. Да, мы их из этих точек забираем, вздутые консервы сами едим, нормальные - продаем. Пенсионеры рады, хотя и знают, что товар «с душком». Но дело добровольное! - резюмировал собеседник.

По его словам, полиция приезжает регулярно. Чтобы не нарываться на неприятности, расходятся на какое-то время, чтобы потом собраться вновь.

- Мы ж ничего плохого не делаем, просто не даем продуктам пропасть! - уверен продавец.

На стойкую вонь от негодного мяса, которое просто выкинули поблизости, он уже не обращал внимания. Как и покупатели - в основном пожилые люди.

- Да, я знаю, что сыр этот просроченный. Но я только целые упаковки покупаю, и ни разу еще не отравилась. Раньше - год назад - вовсю торговали неликвидом прямо на этой площадке. Но сейчас только одна палатка осталась - базу сносят, торговцы съезжают. И купить «Дор-блю» за 20 рублей уже не получится! - сетовала местная пенсионерка. - Говорят, за границей есть специальные магазины, где еду, у которой срок истекает, можно купить дешевле. Но у нас таких нет. Конечно, тут антисанитария, и я потом этот сырок два раза мою, прежде чем вскрыть. Но ведь дешево!

По действующему законодательству продукты с истекшим сроком годности нужно уничтожать. Не просто складывать в контейнер, который у всех на виду, а организовывать вывоз испорченного товара на полигоны.

- Утилизация предполагает наличие специальной контейнерной площадки с закрывающимися баками, чтобы они были недоступны для последующей реализации, – прокомментировал член Общественного совета при управлении Роспотребнадзора по Москве Константин Кривошонок.

Но торговцы предпочитают не заморачиваться - ведь удобно, когда твой мусор убирают бесплатно. И сбывают его уже за территорией базы, так что формально ответственности никакой.

- Полицию вызываем практически каждый день. Она приезжает, всех разгоняет, но уже через час все возвращается на круги своя. Площадка выкуплена под строительство жилого квартала. Магазины там уже начали сносить, – заявил заместитель главы управы района Москворечье-Сабурово по вопросам экономики и потребительского рынка Владимир Тарнов. - К сожалению, к каждому забору не поставить полицейского, как и не проконтролировать всех продавцов или арендаторов.

Покупать просрочку - опасно для жизни. Как утверждает частнопрактикующий врач Амина Хабибова, употребление даже герметично упакованного сыра может привести к серьезным заболеваниям.

- Судя по вашим словам, продукция «от мусорных контейнеров» хранится без соблюдения температурного режима в условиях антисанитарии. Приобретать что-то в таких местах - подвергать свое здоровье серьезной угрозе! - уверена Амина Хабибова. - Это неудивительно, ведь эти доморощенные бизнесмены часто ночуют рядом со своим товаром, тут же справляют нужду - туалетов рядом нет.

Предприниматель Иван Зайченко в своем магазине организовал раздачу бесплатной еды с истекающим сроком годности. По его утверждению, он хотел, чтобы продукты не воровали с помоек, а забирали из торговой точки, где он хранится по всем правилам. Однако инициатива обернулась для него крупным штрафом и усиленными проверками, потому эту деятельность он был вынужден прекратить.

- Да, теперь я проект свернул. Что уж тут комментировать, - грустно сообщил он «ВМ».

Так что же делать? Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, в нашем законодательстве нет формулировки «продукты с истекающим сроком годности», есть только понятие «срок годности пищевой продукции». Под ним подразумевается период, в течение которого пища соответствует нормам безопасности, и ее можно употреблять без вреда для здоровья. При этом товары нужно хранить в соответствии с установленными нормами.

Справедливости ради отметим, что на стихийном рынке в Котляковском были и такие. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), ежегодно в супермаркетах не распродается до 700 тысяч тонн продовольствия. Большую его часть уничтожают: из-за особенностей налогового регулирования это значительно дешевле, чем передача благотворительным организациям.

Что касается нелегального бизнеса в районе Москворечье-Сабурово, то велика вероятность, что он будет существовать, пока не закроется база - главный поставщик дешевой просрочки. Как говорится, спрос рождает предложение. Но это уже сфера деятельности наших законодателей.

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