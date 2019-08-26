Дочь Михаила Галустяна рассказала, что мечтает о братике

Дочка юмориста Михаила Галустяна Эстелла, которой на днях исполнилось девять лет, призналась, что больше всего мечтает о рождении братика. Об этом она рассказала в коротком видео, которое опубликовала на своей странице в соцсети в разделе Stories ее мама Виктория.

— Я мечтаю о собаке, быть отличницей в школе и о братике. О братике я мечтаю больше всего, — поделилась девочка в Instagram.

Отметим, что в конце июля СМИ писали о разводе Михаила Галустяна с Викторией. Однако вскоре он выступил с официальным опровержением этих слухов.

Недавно и супруга юмориста прокомментировала слухи о проблемах в семье.

— Людям всегда хочется хлеба, зрелищ, развлечений... Вот и до нас недавно добрались злые языки, жужжащие о нашем скором разводе. Мои милые, хочу лично развеять мифы. У нас любовь! Да такая, как будто вчера познакомились. Желаем всем вам того же, — обратилась Виктория к подписчикам.

Напомним, в семье Галустяна растут две дочери — Эстелла и Элина.

Читайте также: Галустян подал заявку на регистрацию бренда «Понять и простить»