Что следует проверить перед покупкой машины на вторичном рынке

Покупка автомобиля на вторичном рынке может слишком дорого обойтись новому владельцу. Эксперт объясняет, что нужно сделать перед заключением сделки, чтобы не приобрести автомобиль вместе с чужими долгами по кредиту и не лишиться машины.

Игорь, 38 лет:

— Здравствуйте! Присматриваю машину на вторичном рынке. Но слышал, что сейчас продавцы могут не только скрутить пробег или подсунуть битую машину, а и продать автомобиль, который находится в залоге у банка. На автофорумах описывают случаи, когда судебные приставы накладывают арест на машину, потому что прежний хозяин ее покупал в кредит, а нового хозяина не предупредил, что машина в залоге, и с банком не расплатился. Получается, добросовестный покупатель остается и без денег, и без машины. Можно ли обезопасить себя от таких ситуаций?

— До 2014 года в России не было механизма правовой защиты от правонарушений с залоговым имуществом. Если автомобиль куплен в кредит, то он находится в залоге у банка, и в случае, если машина продана другому лицу, а платежи по кредиту прекратились, банк обращает взыскание на имущество независимо от того, кто им владеет.

К сожалению, информация о залоге никак не отражается в документах на машину. Если ранее банк оставлял у себя паспорт транспортного средства, а у собственника на руках находился дубликат ПТС, то сегодня такой практики нет.

Недобросовестные владельцы кредитных машин пользовались такой ситуацией и продавали свою собственность, не предупреждая о залоге, а потом прекращали платежи банку.

Для пресечения такой порочной практики государство поручило нотариусам России ведение реестра уведомлений о залогах движимого имущества (РУЗДИ), который и был создан Федеральной нотариальной палатой. На сегодняшний день в нем зарегистрировано уже более 7 миллионов записей. Не только об автомобилях, но и о других транспортных средствах, сельскохозяйственной технике, товарах в обороте и даже майнинговых фермах.

Реестр уведомлений о залогах движимого имущества доступен всем желающим. Его можно найти в сети по адресу reestr-zalogov.ru — и работает он в онлайн-режиме бесплатно.

Человеку, который собирается покупать автомобиль, на вторичном рынке, обязательно нужно проверить его залоговую чистоту в реестре, введя в соответствующие графы или номер VIN, или ФИО владельца. Если реестр не выдает никаких данных, вполне можно рассматривать это транспортное средство к покупке.

Но перед заключением договора нужно обратиться к любому нотариусу и получить краткую выписку из реестра, чтобы был документ, подтверждающий, что относительно покупаемой машины реестр информации не содержит. Наличие такой выписки является подтверждением добросовестности покупателя.

Кстати, сведения в реестр уведомлений о залогах движимого имущества могут вносить как залогодатели, так и залогодержатели, но в сугубо добровольном порядке.

Если сведений в реестре не оказалось, потому что, к примеру, банк их не внес, то это будут уже проблемы банка. Законом предусмотрено, что если залогодержатель не зарегистрировал залог в реестре, он не вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога в отношениях с третьими лицами. Такое право возникает только с момента совершения записи об учете залога, за исключением случаев, если третье лицо знало или должно было знать о существовании залога ранее этого.

Если залогодатель или залогодержатель умышленно не внесли сведения о залоге в реестр, залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога. То есть если информация о залоге не опубликована в реестре и проверить ее объективно нельзя, права добросовестных покупателей в таких случаях не пострадают.

Если же сведения в реестр внесены, но покупатель, не проверив залоговую чистоту имущества, приобрел его, то при переходе прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу — вне зависимости от того, куплено оно или получено в дар — залог сохраняется. Тогда в случае прекращения платежей по кредиту банк вправе изъять автомобиль.

Хочется добавить, что ряд сайтов по продажам подержанных авто предлагают проводить проверку залоговой чистоты своего товара за деньги. Это совершенно лишние траты, потому что любой пользователь интернета может получить информацию о залогах совершенно бесплатно и она будет наиболее актуальной на момент обращения. Стоимость же краткой выписки у нотариуса составляет 90 рублей за страницу.

СПРАВКА

Ирина Алешкова — нотариус города Москвы с 2009 года. Работает в районе Солнцево. Совершает все виды нотариальных действий. Ведет активную общественную деятельность. Возглавляет Совет молодых нотариусов Московской городской нотариальной палаты.

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