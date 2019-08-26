Спросите Никитича: если в квартире случился потом

Максим Моисеев, председатель совета дома, ул. Вертолетчиков, 9/2

Никитич, при наличии кворума жильцов, проголосовавших за то, чтобы наш дом взял на баланс «ГБУ Жилищник района Некрасовка», нас не отпускает нынешняя управляющая компания «Восток Юнион». Что сделать, чтобы ее сменить?

— Максим Сергеевич, вы пишете, что хотите от своей УК получать «полностью открытую финансовую отчетность». У меня большое сомнение, что таковую «полностью открытую» отчетность вы получите от обеих ваших УК — нынешней, которая вам не нравится, и будущей, которую вы желаете. Но если уж так решили, то подготовьте и проведите конкурс среди этих двух компаний. Создайте инициативную группу, потребуйте от обеих УК финансовую отчетность за год, сравните их показатели, посчитайте вашу выгоду по платежам за коммунальные услуги, проведите общее собрание и выберите одну из двух. Конкурс (а не просто общее собрание) — главное условие смены неугодной компании. Но мой совет вам — не искать УК на стороне, а взять управление домом в свои руки, то есть создать ТСЖ (товарищество собственников жилья) или ЖСК (жилищно-строительный кооператив). Тогда уж точно вы будете до копейки знать свои доходы и расходы и распорядитесь ими самым рачительным образом. Создание ТСЖ позволит вам только на льготном налогообложении экономить до 50 процентов общих расходов.

Наталья Куликова, ул. Верхняя Красносельская, 24

Никитич, мы живем на последнем этаже. В нашей квартире никто не проживал полтора месяца (были в отпуске). За это время ее затопили, и она пришла в абсолютную негодность. Испорчено все, что можно: натяжной потолок обвалился, стены разбухли, мебель можно выбросить. Выяснилось, что в доме идет капитальный ремонт кровли. Мы хотим составить акт о залитии квартиры, но до управляющей компании не дозвониться. Нам нужно, чтобы к нам пришел инспектор и все зафиксировал. Как нам этого добиться?

Наталья Михайловна, вам надо начать с того, что немедленно сообщить о заливе в свою ОДС (объединенную диспетчерскую службу) вашей управляющей компании. Она находится недалеко от вашего дома. Потребовать, чтобы ваше сообщение было занесено в дежурный журнал. Взять выписку об этой записи (для инженерной службы УК).

Вызвать сантехника и потребовать от него, чтобы он доложил дежурному в ОДС о том, что факт залива им подтвержден. Далее вам необходимо отправиться в инженерную службу УК и попросить подготовить комиссионный акт о заливе. Потребовать, чтобы в акте были указаны факт залива, виновник коммунальной аварии и описано испорченное имущество (это на случай судебных разбирательств). Третий поступок — сообщение в страховую компанию по льготной или коммерческой страховке, если вы ее, конечно, оформили. Кстати, если страховку не оформляли, то посмотрите в свои платежки, где льготная страховка помечена. Возможно (будет большая удача), вы ее оплачивали «автоматически», проставляя максимальную стоимость платежа. Если у вас квартира не застрахована, то готовьтесь к долгим тяжбам с виновником залива. В качестве совета: не общайтесь с руководителями УК по телефону, их трудно застать на месте, да и работают они только с документами.

Ирина Савченко, ул. Медынская, 14, район Бирюлево Западное

Никитич, примерно полтора месяца назад у нашего дома демонтировали павильон по адресу: Медынская ул., остановка «Школа № 933». Павильон был не в самом плачевном состоянии, но... надо так надо! Место, где он стоял, заасфальтировали, убрали указатель остановки, оставив только урны. Полтора месяца под дождем и солнцем провели люди без крыши над головой, ожидая автобусы, а среди них были и пожилые люди, с палочками, да и просто усталые... И вот свершилось чудо: привезли нам павильон! Но он оказался старым, видавшим виды, ржавым. Разворотив асфальт, рабочие впихнули эту руину к нам на остановку! Пользуйтесь, радуйтесь! Я спросила у рабочих, почему они устанавливают старье на что получила ответ: мол, вопрос не к ним. А к кому этот вопрос?

— Ирина, рассмотрел снимки, присланные вами с места обустройства остановочного павильона. Что сказать: симпатичный павильон. У меня на улице стоит такой же. На нем нет вайфая для продвинутой молодежи, розеток для зарядки мобильников и прочих электронных штучек. Зато есть стекла от ветра и дождя. То, что привезли его некрашеным, правильно — при погрузке-разгрузке точно бы краску ободрали. Уверен, скоро покрасят. Не исключен вариант, что его скоро заменят на суперсовременный — «вайфаевый», но продуваемый всеми ветрами. Кстати, асфальт долбят не гэбэушники из вашего районного «Жилищника», а автодорожники. Но и их пока не надо дергать — пусть доделают объект до конца. В городе ежегодно обновляют около 300 остановочных павильонов. Это трудная и очень дорогостоящая работа. Так что давайте потерпим временные неудобства.

Аркадий Николаев, Варшавское ш.

Никитич, пришло уведомление, что мой электросчетчик нуждается в поверке. Что нужно сделать?

— Аркадий Александрович, по закону показания прибора учета (ПУ), вышедшего за МПИ (межповерочный интервал), считаются недействительными. У вас два варианта: заказать поверку либо заменить ПУ. В обоих случаях нужно предварительно обратиться в клиентский офис сбытовой компании и уведомить о предстоящих работах. К вам направят специалиста для снятия показаний со старого ПУ, так как при поверке и замене ПУ снимается пломба. По закону собственник помещения не имеет права самостоятельно снимать пломбу и производить демонтаж ПУ. При выходе счетчика за МПИ менять его необязательно. Можно сделать его поверку. В Москве эту услугу предоставляет ФБУ «РостестМосква». После поверки необходимо предоставить подтверждающую документацию в Мосэнергосбыт. Я советую сразу осуществить замену, потому что после поверки может оказаться, что ПУ неисправен. Его показания не принимают к расчету. Выставляют платеж на основании «замещающей информации» — среднемесячного потребления за предыдущие месяцы и нормативов потребления. Как показывает практика, такие счета больше тех, что вы «нажигаете» за месяц.

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