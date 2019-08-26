Анастасия Решетова рассказала, когда родит малыша от Тимати
Российская модель, девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова сообщила поклонникам примерную дату родов.
На своей странице в соцсети она опубликовала новый снимок, где демонстрирует свой большой живот. Модель отметила, что по весу ее малыш немного опережает реальный срок, но визуально это трудно заметить.
— Я была уверена, что у меня с недели 25-й уже будет огромный живот и вообще вся я буду очень огромная! Он, получается, достаточно аккуратный для 8-го месяца, — написала Анастасия Решетова в Instagram.
Один из подписчиков предположил, что у модели родится ребенок, который по гороскопу окажется Девой. Однако будущая мама написала, что у нее должны быть Весы. Это значит, что малыш появится на свет в конце сентября или в начале октября.
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