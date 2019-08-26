Как собачников делают крайними

В очередной раз общественные организации пытаются добраться до любителей собак. Карать их хотят теперь не только рублем, но и уголовным сроком.

Именно так считает и президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Тема будет обсуждаться уже в ходе осенней сессии.

Уважаемые депутаты почему-то хотят приравнять любителей «опасных» собак к заядлым уголовникам. Было бы это хорошо, если бы человек приобретал питомца с определенным умыслом: натравить на оппонента (так иногда горячие головы идут в магазин и берут там биту). Но ведь в подавляющем большинстве случаев, когда собаки вредят человеку на улице, происходит это без умысла. Одно дело, когда, например, наркоман забивает кулаками 92-летнего пенсионера, ветерана Великой Отечественной, ради 50 тысяч рублей на очередную дозу. Тут умысел есть, все понятно: мерзавец должен сесть, и хорошо бы — надолго. Но с собаки спроса нет, а хозяин чаще всего не чудовище, а просто халатный человек, не готовый к воспитанию животного.

За это — уголовное наказание? Не слишком ли круто? Мотива нет, умысла нет, суды будут завалены крайне сомнительного качества делами. В выигрыше тут будут только адвокаты, все остальные останутся при своем.

Что можно сделать прямо сейчас? Обратить внимание на более значимую проблему: в наших городах слишком много бездомных собак. Да, в Госдуме уже предложили с 2019 года не усыплять уличных животных, а стерилизовать, вакцинировать и чипировать. Может быть, это и вариант, но где вы возьмете на это деньги?

Собаки ни в чем не виноваты Фото: взято с официального сайта мэра Москвы

Вразумительной программы борьбы с дикими стаями городских собак нет, зато за собачников взялись всерьез.

Как говорится, «заберите пистолеты у их легальных владельцев, и единственными людьми с пистолетами останутся преступники». Так и в случае с животными. А судя по выдвинутому предложению, всех собачников хотят приравнять к настоящим преступникам.

Принятие закона спровоцирует многих владельцев собак просто выбросить животных на улицу.

Попадут четвероногие друзья человека в какую-нибудь стаю, обретающуюся у помойки. И кому, простите, станет от этого легче?

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Собака покусала? Садись, хозяин, в тюрьму!

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова:

Прошло уже больше 20 лет, а шрам на моей руке не зажил. Дура-овчарка покусала. Я совершал пробежку, а она набросилась. Когда я сказал хозяину, чтобы он держал зверя в наморднике, то услышал гениальное: «А не надо здесь бегать!» Правда? Я буду спрашивать у четвероногих, где мне бегать, а где нет? (далее...)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»