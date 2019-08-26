Историк назвал способы снижения смертности мужчин
Историк, специалист по исторической демографии Александр Макушин в интервью «МИР 24» рассказал, что нужно сделать, чтобы снизить смертность среди мужского населения в РФ.
Ранее Росстат сообщил, что в долгосрочной перспективе женщин в России будет больше, чем мужчин.
Эксперт пояснил, что количество женщин значительно превышает количество мужчин в возрастной категории 30+. Причины кроются в склонности мужчин к риску, в отсутствии привычки следить за своим здоровьем. Также мужчины больше употребляют алкогольные напитки.
По мнению Макушина, изменить ситуацию может более активная пропаганда здорового образа жизни. В частности, необходима работа в организациях, направленная на медицинскую профилактику и организацию медосмотров.
Также необходимо обеспечить доступность спортивных объектов и сформировать у населения культуру правильного питания.
Источник: mir24.tv
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