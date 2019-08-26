Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне
Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщается на официальном сайте главы и правительства республики.
Соответствующий документ подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, это свидетельствует об уважительном отношении премьер-министра и всего руководства страны к памяти его отца. Также он отметил, что Медведев «не оставил без должного внимания мнение жителей Ахмат-Юрта и депутатов парламента Чечни».
Ранее решение о переименовании принял сход жителей села, после Совет депутатов внес данное предложение в парламент республики. Депутаты законодательного органа единогласно поддержали инициативу.
СПРАВКА «ВМ»
Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров родился 23 августа 1951 года в Казахской ССР. В июне 2000 года указом президента России Владимира Путина Кадыров был назначен главой администрации Чеченской Республики.
Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате террористического акта на стадионе «Динамо» в Грозном во время празднования Дня Победы.
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