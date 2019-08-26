Московская Золушка. Преображение
Фото: Сергей Каптилкин
Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова
Визаж, прическа: Юлия Соколова
Золушка Екатерина Рыбалкина 27 лет, маркетолог
Макияж:
Наш визажист нанесла девушке базу под макияж прозрачного цвета с очень легкой текстурой. Затем положила тональный флюид оттенка загара. У нашей героини очень выразительные глаза, которые мастер подчеркнула макияжем. Макияж выполнен в шоколадных тонах. Мастеру понадобилось три оттенка: золотой, бронзовый и темно-коричневый. Сначала визажист нанесла золотые, самые светлые тени, на поверхность всего века. После этого от внешнего уголка глаза и до середины века положила средний оттенок - бронзовые тени. Тщательно растушевала границу оттенков. Темно-коричневый цвет теней мастер нанесла на внешние уголки глаза. Нижнее веко подвела карандашом для глаз темно-коричневого цвета. Ресницы визажист прокрасила тушью с удлиняющим эффектом. Скулы визажист подчеркнула румянами персикового цвета. На губы нанесла блеск ягодного оттенка.
Прическа:
У нашей героини волосы красивого шоколадного оттенка. Наш парикмахер подчеркнула их природную красоту укладку. Крупные «голливудские» локоны - причёска, которая делает образ более женственным и романтичным. Мастер разделила волосы на пряди. Затем каждую прядь обработала спреем с термозащитой. Каждую прядь мастер прогрела щипцами по всей длине плавным движением. Затем накрутила волосы и, подождав 5 минут, распустила. Волосы мастер разложила руками в свободном порядке - для придания естественности. Всю причёску сбрызнула фиксирующим спреем.
Стиль:
Мы предложили девушке образ в ретро стиле, очень актуальный и сегодня. Платье в горошек — вечная классика. Оно всегда выглядит элегантно и подчеркивает красоту женской фигуры. Платье S.Oliver чуть выше колен. Крой платья создает современный силуэт. Талию подчеркивает трикотажный пояс. К платью мы подобрали колье из натурального жемчуга. Завершают образ туфли на высокой шпильке.
Благодарим за помощь в проведении съемки сеть магазинов «Снежная королева» и отель «Теплица парк».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО:
JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки, какие есть. В крайнем случае, мы свяжемся с вами и все уточним.