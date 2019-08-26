Собаковод и зоозащитник поспорили о наказании владельцев агрессивных собак

В России могут ввести уголовную ответственность за нападение на человека собаки опасной породы при ее ненадлежащем выгуле хозяевами. Если собака причинила легкий вред — штраф 200 тысяч. Вред средней тяжести — уже 400 и исправительные работы. А тяжкий вред — хозяина посадят на срок до трех лет. Чем грозит такой закон и почему эксперты выступают против него, разбирались корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Президент центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова заявила, что проблема глубже и имеет массу аспектов, таким предложением она не решится.

— Нужно поднимать вопрос, что такое селекция, нужна ли она животным. Почему 12 именно пород (опасные породы собак, включенных в список законопроекта). В советские годы покусы были в руки и ноги, с развитием моды на новые породы, собаки стали кусать еще в голову. Второй аспект, – какие люди выбирают породы, связанные с агрессией? Обычно таких собак выбирают категории людей, которые проходят по статьям хулиганство, — сообщила Новожилова.

По словам зоозащитницы, неоднократно были случаи, когда хозяин с бойцовской собакой выходил во двор, и многие соседи боялись за своих детей и питомцев.

— Бойцовская собака – диагноз для его хозяина. Одним нравятся болонки, другим – питбули, — считает она.

Публицист, собаковод 35-летним стажем Елена Типикина считает, что говорить о презумпции виновности хозяина нельзя.

— Вопрос правовой ответственности за действия собак я предлагала выносить на общее обсуждение – чтобы хозяева несли ответственность. За своих собак должны отвечать хозяева, а за покусы бездомных животных – государство. Все владельцы должны быть равны перед законом. При введении разумных законов, хозяин будет понимать, какую собаку заводить, чтобы потом быть готовым к ответственности. Я за ужесточение закона, но против презумпции виновности, — подчеркнула собеседница.

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