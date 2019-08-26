«Большая семерка» выступила за реформирование Всемирной торговой организации
Страны — участницы формата «Большой семерки» (G7) выступили за глубокое реформирование Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщается в итоговой декларации саммита, размещенной на официальном сайте Елисейского дворца.
В частности, лидеры заявили о своей приверженности открытой и справедливой торговле, а также стабильности мировой экономики. В связи с этим необходимо реформировать ВТО для улучшения защиты интеллектуальной собственности и урегулирования споров по вопросам собственности. Кроме того, планируется добиться усовершенствования международной налоговой системы в рамках Организации экономического сотрудничества и развития к 2020 году.
Саммит G7 состоялся во французском Биаррице с 24 по 26 августа. В переговорах приняли участие лидеры Франции, США, Великобритании, Германии, Канады, Италии, Японии, а также представители Европейского союза.
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