Бизнес-тренер назвала три способа подготовить себя к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем. Он напомнил, что большинство россиян раньше работали по шесть дней в неделю. Во время общественного обсуждения темы возникло множество вопросов, в частности о том, чем можно заниматься в третий выходной и как оптимизировать свой рабочий график.

Бизнес-коуч Юлия Куликова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» предложила систематизировать рабочий график тремя способами:

— Первое — надо отслеживать, на что вы тратите рабочее время. Второе — задавайте себе вопрос, для чего я делаю то, что делаю. Третье — надо заниматься собственным развитием, — сообщила Куликова.

По словам коуча, потратить третий выходной можно на что угодно — вопрос лишь в эффективности времени.

— Но есть вопрос, что будет происходить со школами и вузами? Будут ли люди больше отдыхать — это большой вопрос. Вопрос в том, что нужно больше делать, а не говорить, меньше обсуждать и идти к цели. Это невозможно в текущем формате, когда 70 процентов времени уделяется совещаниям.

Заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики, доктор экономических наук Сергей Смирнов:

— У меня негативное отношение к этой инициативе. Только 29 процентов опрошенных поддерживают эту идею. Что касается того, что раньше мы работали шесть дней в неделю… На самом деле общее количество отработанных часов не сократилось. При этом продолжительность рабочего времени увеличилось на час. За счет каких средств будет сохраняться зарплата, если мы теряем один день? Что производительность на 20 процентов должна скакнуть — это нереально. Вопрос с бюджетниками может быть решен, если из бюджета сохраняется зарплата. А в коммерческом секторе может встать проблема ее сохранения. Все люди разные: одни поедут отдыхать в свой третий выходной, кто-то будет менять образ жизни. Тут подготовка к новым реалиям — непаханое поле, и тут я согласен с Юлией: есть большие резервы, — отметил собеседник.

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