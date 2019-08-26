Диана Гурцкая назвала отмену школьных линеек «странным решением»
Певица и глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила, что отмена школьных линеек 2 сентября – это «странное решение». Она призвала столичный департамент образования его пересмотреть.
По словам Гурцкой, именно с линейкой, наравне с первым звонком, у школьников и их родителей ассоциируется День знаний.
- И так было у многих поколений. Мне кажется, что кто-то специально хочет создать точку напряжения на ровном месте, - передает ее слова РИА Новости.
Ранее департамент образования и науки Москвы рекомендовал школам не проводить линейки 2 сентября в целях безопасности. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Владимир Раздин.
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