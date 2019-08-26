Антагонисты или союзники: какова роль Русской православной церкви в искусстве

Ведущий круглого стола — помощник председателя Издательского совета РПЦ, доктор исторических наук, лауреат Патриаршей литературной премии Дмитрий Володихин просил участников высказать свое мнение насчет возможности и допустимости целенаправленного заказа со стороны Церкви на художественные произведения.

— Сегодня мы прекрасно знаем, что фильмы должны соответствовать законам рынка, то есть приносить коммерческую прибыль. Допустимо ли, если Церковь вдруг пойдет наперекор тенденциям и предложит снять что-то свое? — задал он вопрос участникам.

По мнению писателя и публициста Анастасии Черновой, наличие заказа стимулирует творчество, тем более что есть много тем, а писатели или кинематографисты могут раскрыть явления социальной сферы с точки зрения традиционных евангельских ценностей.

Писатель, лауреат литературных премий Василий Дворцов немного поспорил, сказав, что ничего на заказ не писал.

— Написание книги на тему православия или Церкви — сложное дело. Писателю нужно пройти тут между Сциллой и Харибдой — морализаторством и чисто религиозным страхом Божиим. Поскольку это нелегко и далеко не каждому под силу, можно сказать, что такие произведения являются штучными. Кроме этого, реалии современности таковы, что в «продвижение» книги нужно вкладываться даже больше, чем в ее написание, — отметил Василий Дворцов.

Поделился своим писательским опытом и писатель, куратор «Общества русской сказки» Владислав Бахревский.

— Так получилось, что те мои книги, которые я полагаю лучшими, написаны именно по заказу. Например, книга о морозовской стачке или роман о Богдане Хмельницком. Или о Савве Сторожевском. Возможно, не будь заказа от издательства, у меня могло бы и не хватить писательской смелости для каких-то тем, — поделился Владислав Бахревский.

Еще один участник круглого стола — москвовед, член Союза писателей России, вице-президент фонда «Историческое наследие русских географических открытий» Юрий Московский напомнил, что именно по заказу были созданы многие шедевры в том числе и церковного искусства.

— Храмовый ансамбль Московского Кремля был построен по заказу князей. Выдающиеся иконописцы старины, такие как Феофан Грек, Андрей Рублев, часто работали именно по заказам, — сказал Юрий Московский.

Он также поднял тему рыночного успеха произведений о Церкви и православии.

— Часто господствует мнение, что такого рода произведения не рыночные. Если мы снимаем фильм об Александре Невском или Федоре Ушакове, мы должны помнить, что это фильмы именно о святых. Вместе с тем все мы живем в мире христианской культуры, носим христианские имена, так что это и часть нашего мира, и в том числе часть рынка, — сказал Юрий Московский.

— Представим себе следующую ситуацию: Церковь выделяет финансовый грант на съемку определенного фильма. Допустимо ли это? — обратился к участникам Дмитрий Володихин.

Василий Дворцов ответил утвердительно.

— Тут нет никаких препятствий: не хочешь — не снимай. Вспомним, что ведь и во времена СССР, когда был жесткий контроль со стороны государства за сферой кинематографа и многие фильмы снимались именно по заказу, были выпущены на экран картины, которые сегодня мы признаем шедеврами. Кроме художественных достоинств, они приносили прибыль в карман государства. А с начала 90-х годов прошлого века, так называемой свободы, качество фильмов заметно упало, как и их коммерческий успех. Чуть ли не 90 процентов отечественных фильмов — убыточны. Это, как мне кажется, происходит, во-первых, по причине густопсовой антисоветчины, во-вторых, из-за «голозадости», чернухи. Критики говорили, что рынок как раз этого и требует. Оказалось, что наоборот. Коммерческий успех может иметь, а часто и имеют далеко не только «голозадые» сюжеты, — заметил Василий Дворцов.

Поскольку разговор зашел о коммерческом успехе художественных произведений, ведущий круглого стола Дмитрий Володихин еще раз обратился к участникам с вопросом.

— Так все-таки Церковь и ее каноны — это кандалы на искусстве или нет? — Не кандалы, но тропинка, по которой можно пройти и не оступиться, — ответил Владислав Бахревский.

— Я не чувствую, что у меня есть какие-то ограничения, — сказала публицист Анастасия Чернова. — Я пишу то, что вижу, так, как я чувствую.

Тема строгости канонов взволновала писателей.

— Тормоз и кандалы в другом — в копиистике. Когда сегодня пробуют писать иконы «под Рублева» или «под Дионисия». Копиистика — вот настоящий тормоз. Тем более что иконы должны гармонировать с архитектурой храма, где они помещены. А это получается далеко не всегда. Художественный вкус и чувство меры подводят архитекторов и художников. Многие идут не по духу, а по эстетике, — сказал Василий Дворцов.

Подводя итог дискуссии, все участники круглого стола согласились, что церковная тема нуждается в разнообразном отражении в кинематографе, литературе, других жанрах искусства. При этом стоит помнить, что даже выдающиеся произведения могут быть совершенно неизвестны без их продвижения.

Так что и рекламе стоит уделять определенное внимание, в том смысле насколько это может быть полезно популяризации соответствующих книг, картин, фильмов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Патриарх Московский и всея Руси:

— Искусство может исцелять, примирять или наносить боль, причем когда идет речь об оскорблении религиозных чувств, глубочайшую боль миллионам людей. Оправданна ли эта боль и эти слезы удовлетворением какого-то человека, что он как бы реализовал свою свободу? Государство при формировании политики, выработке законов, принятии решений по поддержке тех или иных культурных проектов должно учитывать нравственные устои, связанные с историческими и религиозными традициями народов.

Алексей Осипов, профессор Московской православной духовной академии:

— Слово «культура» означает возделывание, иногда — воспитание или образование. В широком употреблении «культура» может обозначать и всю нашу цивилизацию, хотя в более узком значении под культурой может пониматься способ поведения человека, результаты творческой деятельности людей, касающиеся прежде всего гуманитарной сферы. Иногда в светском звучании эта сфера обозначается как духовная. Между тем когда христианство говорит о духовности, оно ориентируется на Бога как на ее источник. В свою очередь источником светской «духовности» может быть признан и сам человек, в чем и состоит отличие.

Читайте также: Патриарх Кирилл объяснил, как нужно реагировать на зло