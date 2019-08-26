Ученые выяснили, как присутствие возлюбленного влияет на восприятие боли
Присутствие возлюбленного, даже при условии отсутствия вербального или тактильного контакта, благотворно влияет на восприятие человеком болезненных физических ощущений. К такому выводу пришли австралийские ученые из Частного университета здравоохранения.
Для этого они провели эксперимент, в котором приняли участие 48 влюбленных пар. Они прошли испытание при помощи алгометра — специального прибора, давящего на кожу с разной силой. Во время эксперимента участникам причиняли болевые ощущения дважды — в присутствии партнера и без него.
В процессе они рассказывали о том, что чувствуют. Участников эксперимента просили описать, в каких случаях боль становилась максимально острой и неприятной, а в каких, напротив, притуплялась.
Как выяснилось, присутствие возлюбленного благотворно влияет на человека не только в моральном, но и в физическом плане. При партнерах у людей, которых проверяли на алгометре, болевой порог почти неизменно становился выше.
Результаты исследований опубликованы в Scandinavian Journal of Pain.
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