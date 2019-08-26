К отопительному сезону готовы
Инженеры компании закончили гидравлические испытания тепловых сетей, уложившись в график, — до 25 августа. Специалисты подготовили 16,4 тысячи километров тепловых сетей, в том числе 8 тысяч километров магистральных сетей и 8,4 тысячи километров разводящих сетей, которые обеспечивают теплоснабжение более чем для 70 тысяч зданий, включая 33 тысячи жилых домов.
Чтобы провести профилактические работы, систему централизованного теплоснабжения столицы разделили на 600 десятидневных этапов протяженностью сетей от 1 до 16 километров, обеспечивающих теплоснабжение от 1–2 до 250 зданий каждый.
На них проводились мероприятия по подаче повышенного давления и предупредительные ремонты на выявленных потенциально аварийных участках, а затем повторные гидравлические испытания.
— Планово-предупредительные ремонты прошли на 47 находящихся в эксплуатации компании районных и квартальных тепловых станциях, более чем в 90 малых котельных и в 10,2 тысячи тепловых пунктах, 24 насосноперекачивающих станциях, — рассказали в пресс-службе МОЭК.
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