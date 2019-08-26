«Московская смена — 2019»: спустя три года после старта проект собрал почти 25 тысяч ребят

Уже четвертое лето подряд ребята из московских школ, которые по разным причинам не смогли поехать в пионерлагерь на море или к бабушке в деревню, проводят свои каникулы в уникальном формате, придуманном специально для них. И, конечно, для их родителей.

Ребята разных возрастов дружно ходят на экскурсии в музеи, посещают театры и концерты, участвуют в спортивных стартах и играх, для них открываются главные достопримечательности Москвы, организуются экологические акции, квесты, викторины, мастер-классы и встречи с интересными людьми. Все это было и в «Московской смене — 2019». Три смены пролетели так же быстро, как и сами летние каникулы, и вот уже через неделю все начнется снова — уроки, перемены, дневники, экзамены.

Ну а пока почти 200 ребят на Фестивальной площади парка «Сокольники» провожали беззаботное лето, в котором было столько интересного. Школьный фестиваль «Олимп» не только подвел итоги летнего проекта, но и определил лучшую команду, а вместе с ним и самый спортивный округ столицы. Первое место заняли ребята из самого молодого округа Москвы — ТиНАО.

— Мы в победе не сомневаемся! — нескромно признавался один из самых активных ребят в команде победителей Влад Новохатский. — Я в наших ребятах уверен. Ну и сам стараюсь не подводить.

Команды всех московских округов проходят столько же игровых площадок, на прохождение каждого этапа дается шесть минут и всего две минуты на пересменку. Заметно, что летние каникулы ребят не расслабили, к нагрузкам предстоящего учебного года мальчишки и девчонки точно готовы.

— Поначалу все стеснялись, все-таки в смене собираются ребята разного возраста, из разных классов, — вспоминает специалист по социальной работе семейного центра «Берегиня» в ЮАО Екатерина Заватская. — Но как все дети, быстро сдружились, притерлись друг к другу. Многие провели вместе все три летние смены. В этом году проект стал постоянным. Пока родители работают, их дети с раннего утра до семи часов вечера находятся под присмотром опытных специалистов — педагогов, детских психологов и соц работников. 132 школы, 27 спортивных школ и 87 соцучреждений приняли в этом году мероприятия «Московской смены». Ребята посетили 35 музеев, восемь театров и 14 анимационных центров.

— Было весело. Даже не верится, что каникулы пролетели так быстро, — вздыхает Дарья Федченко из сборной ЮАО. — Жаль, нельзя взять и перемотать лето на пару месяцев назад.

Лето подходит к концу, но впечатления останутся с мальчишками и девчонками надолго. Как минимум до следующего лета — когда вернется «Московская смена».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Петросян, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— В этом году новая программа «Московской смены» была посвящена теме безопасности. За три летних месяца ребята получили знания о том, как уберечь себя в лесу, как вести себя в интернете. Большое внимание было уделено тому, чтобы научить школьников ориентироваться в различных трудных ситуациях, которые могут появиться в жизни каждого человека. Все эти знания дети получали с помощью развивающих игр, театральных постановок, квестов и мастер-классов, которые прошли на сотнях столичных площадок.

СПРАВКА

Проект «Московская смена» впервые стартовал летом 2016 года. На базе образовательных и спортивных школ, социальных учреждений города организована целая сеть площадок, на которых столичные школьники могут получить все для полноценного отдыха во время длинных летних каникул: занятия и игры, трехразовое горячее питание, медицинское обслуживание, системы охраны и безопасности. Все три смены дети участвуют в богатой культурно-досуговой программе.

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